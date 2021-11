Un gigantesco grattacapo per il governo Draghi, ma anche una possibilità concreta che in Italia riparta il risiko bancario. Questo l’effetto più immediato dello stop ai negoziati tra Unicredit e ministero dell’Economia per la vendita del Monte dei Paschi di Siena, la banca passata sotto il controllo del Tesoro italiano nel 2017 e, fino a un paio di settimane fa, in procinto di sposarsi con l’istituto milanese guidato da Andrea Orcel (ex capo dell’Investment banking di UBS), secondo per masse solo a Intesa SanPaolo. Un forte smacco per il premier Mario Draghi, ormai convinto di chiudere la partita entro fine anno grazie ai circa 3 miliardi di euro pubblici messi sul piatto per suggellare la vendita del 64% del capitale di MP ancora nelle mani dello Stato. Troppo poco per il numero uno di Unicredit...