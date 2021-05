Le prospettive per l’economia svizzera sono incoraggianti, a condizione che il contenimento del coronavirus continui a progredire. Il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) in maggio ha raggiunto ancora una volta un livello record.

Nel complesso, le prospettive per l’economia svizzera per la metà del 2021 sono molto positive sottolinea il KOF. Gli economisti intervistati dall’agenzia finanziaria AWP avevano previsto un valore tra 126,0 e 136,0 punti.

All’interno dell’industria manifatturiera, lo sviluppo positivo viene in particolare dall’industria tessile, seguita dai settori chimico, farmaceutico e delle materie plastiche. Al contrario, ha registrato uno sviluppo leggermente negativo l’industria della carta e della stampa. Nel complesso, gli indicatori per valutare la posizione competitiva e le capacità di produzione puntano in una direzione positiva, continua il KOF. Ci sono anche segnali positivi per quanto riguarda le tendenze dell’occupazione e la situazione delle esportazioni.