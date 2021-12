Il Lego, come investimento, rende più dell’oro o delle azioni: lo afferma uno studio della scuola superiore di economia di Mosca, ripresa dal Guardian e, in Svizzera, da 20 Minuten.

A giocare in favore del Lego è la sua scarsità sul mercato dell’usato e la nostalgia degli acquirenti, disposti a pagare cifre importanti per giocattoli che hanno 20 o più anni. Non tutti i set hanno però successo, mettono però in guardia gli esperti.