«Il consiglio direttivo in dicembre ricalibrerà i propri strumenti», aveva promesso la BCE in ottobre, e le aspettative non sono state deluse.

L’istituto centrale ha annunciato ieri nuove misure di politica monetaria per arginare le conseguenze economiche della seconda ondata della pandemia e «garantire che le condizioni di finanziamento» per le imprese tramite il settore bancario restino «favorevoli» come ha più volte sottolineato in conferenza stampa la direttrice Christine Lagarde. L’economia infatti, dopo la ripresa del terzo trimestre, nel quarto ha accusato il colpo della seconda ondata di contagi. In particolar modo il settore dei servizi, più colpito dalle restrizioni sanitarie, mentre l’industria sta mostrando maggior resilienza. In ogni caso la ripartenza, ha detto Lagarde, potrebbe...