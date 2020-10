Il tasso di riferimento per le banche è quindi rimasto fermo a -0,5%. Inoltre non è stato annunciato alcun nuovo programma di aiuti, dopo che a giugno la banca centrale aveva già avviato ampie misure di sostegno, tra l’altro con un ampliamento del suo programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) di 600 miliardi di euro a 1,35 trilioni di euro. Inoltre gli acquisti erano stati prolungati almeno fino alla fine del 2021 e continueranno a essere effettuati in maniera flessibile nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi. Il Consiglio direttivo reinvestirà il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del PEPP almeno sino alla fine del 2022.

L’economia mostra perciò un evidente deterioramento delle prospettive a breve termine. Questo si riflette anche nei dati sull’inflazione, che peggiora in territorio negativo. Da -0,2% di agosto infatti è scesa a -0,3% in settembre, anche a causa delle quotazioni dell’energia in calo, della sfiducia dei consumatori e della pressione al ribasso dei prezzi in alcuni settori specifici come quello dei trasporti. Tuttavia Lagarde si rifiuta di parlare di deflazione: «anche se l’Eurozona continuerà a vedere rincari negativi probabilmente fino ai primi mesi del 2021, per via di fattori come i prezzi petroliferi in calo e il taglio dell’IVA tedesco, non vediamo deflazione, è inflazione negativa», ha proseguito Lagarde. «Infatti ci aspettiamo un recupero dell’economia il prossimo anno. Soprattutto con una politica monetaria accomodante che questa volta è pure accompagnata da una politica fiscale espansiva, ci sono tutte le premesse per una ripresa, che si rifletterà un rincaro positivo». La BCE a questo proposito fa molto conto sull’implementazione del Recovery fund, che consente alla politica monetaria e alla politica di bilancio europee di andare mano nella mano moltiplicandone l’impatto. «È necessario che il Recovery fund - ha detto Lagarde - sia accompagnato da spese efficienti e da riforme. Non mi stupirei se alla luce della seconda ondata di contagi ci fossero ulteriori misure di politica fiscale adottate».