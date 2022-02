La nuova proposta è stata presentata ieri a Lugano da Stefano Modenini, direttore dell’AITI, e da Nicola Giambonini, responsabile CSR (Corporate social responsibility) dell’associazione. Come spiegato da Modenini, AITI è da molto tempo impegnata su questo fronte, ha già promosso diverse iniziative. «Da tempo - ha osservato - la CSR è andata oltre l’aspetto meramente ecologico, per abbracciare anche le relazioni con i dipendenti ». In seguito Nicola Giambonini ha affermato che le aziende devono prepararsi ad essere « attrattive » nei confronti del personale, visto che in questo ambito ci sarà più concorrenza. Infatti nel periodo 2020-2030 si calcola che in Svizzera ben 1,1 milioni di lavoratori andranno in pensione, e quindi diventa fondamentale riuscire a sostituirli offrendo anche buone condizioni generali di lavoro. L’iniziativa ha già raccolto l’adesione di 14 imprese e presenta per il momento le informazioni ed i servizi di 59 fornitori. L’obiettivo è permettere di creare «benessere organizzativo » da diversi punti di vista, come la strutturazione di piani di welfare personalizzati, la promozione della salute e della sicurezza, l’analisi dei piani assicurativi e delle prestazioni sociali, la mobilità aziendale e privata, la cura degli ambienti lavorativi, la comunicazione e della gestione delle risorse umane. In questo modo l’azienda che aderisce all’iniziativa può offrire una serie di benefit o servizi alla persone, ai quali l’impresa può decidere di contribuire concretamente con prestazioni in denaro o in tempo di lavoro.