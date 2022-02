Berna rinuncia ad attuare sanzioni

Il tema delle sanzioni alla Russia tocca anche la Svizzera. Il Consiglio federale, nella sua seduta di oggi, ha discusso della situazione in Ucraina orientale. Attraverso un comunicato stampa diffuso in serata ha condannato il riconoscimento da parte della Russia delle due regioni come Stati indipendenti, dichiarandolo un atto contrario al diritto internazionale e una violazione dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina. La Svizzera non riconosce l’indipendenza di questi territori, che rimangono parte dello Stato ucraino. Inoltre, il Consiglio federale ha sottolineato di voler evitare che la Svizzera venga usata come piattaforma per aggirare le sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia e intende quindi analizzare questi provvedimenti con attenzione.

