Salgono a 157 miliardi di dollari (circa 143 miliardi di franchi) le perdite in cui incorreranno le compagnie aeree nel biennio 2020-2021, secondo le stime della IATA, l’Associazione internazionale del trasporto aereo.

La revisione delle previsioni per il settore, si legge in una nota dell’organismo con sede a Montréal, mette in evidenza le pesanti perdite dell’industria del ramo, che proseguiranno nel 2021, anche se si può prevedere un miglioramento della performance l’anno prossimo.