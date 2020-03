Negli Stati Uniti gli operatori finanziari dicono che persino un gatto morto, se gettato da un’altezza sufficiente, rimbalza. Infatti oggi le principali Borse sono tornate tutte in positivo, seppure flebilmente a fine giornata. In testa l’Italia, che dopo aver bruciato quasi il 17% del suo valore giovedì, ieri ha chiuso l’ultima seduta della settimana col + 7,12%, forte anche del divieto di vendite allo scoperto per tutta la giornata. Più contenuti invece i recuperi di Zurigo (+1,17%), Germania (+0,77%), Francia (+1,83%) e Gran Bretagna (+2.46%). In netto rialzo anche il petrolio, concausa dei terribili crolli di questa settimana, su del 6,5% a 33,58 dollari al barile. Sempre in perdita invece l’oro, a -3,5%.

Le discese di questa settimana, dovute anche dall’uso massiccio di algoritmi in Borsa oltre che al coronavirus e al petrolio, sono destinate a fare storia. Ma il timore degli operatori è che il peggio non sia ancora passato. «Condivido questa paura - commenta Mario Cribari della società finanziaria ticinese Bluestar -. Per me abbiamo visto sicuramente i due terzi dei ribassi dai massimi di febbraio, già attorno al 30%. Non mi stupirei affatto se lo S&P500 scendesse ancora, almeno fino ai minimi del 2018. I mercati stanno scontando il fatto che in Europa ci sono ancora tanti Paesi dove il peggio non è ancora arrivato, sia in termini di contagi dal virus che di drasticità delle misure contenitive. Si inizia a scontare pure il fatto che dopo la fase cinese, e quella europea, arrivi la terza fase di contagi, negli USA».

Il presidente Trump ha sempre definito il virus una semplice influenza, mentre questa settimana ha fatto una brusca virata vietando tutti i voli dall’Europa. «Però un conto è speculare su un boom di contagi negli USA - continua Cribari -, un conto è viverlo. Se dovesse mai sucedere altri crolli saranno inevitabili».

I danni per la crescita

Un’altra enorme incognita resta l’impatto del covid-19 sulla crescita mondiale. In queste settimane sono state avanzate diverse ipotesi di rallentamento. Quelle più ottimistiche prevedono una ripresa al più tardi dalla seconda metà dell’anno. Quelle più pessimistiche parlano invece di recessione nel 2020. Raiffeisen ad esempio si attende una crescita negativa per la Svizzera (-0,2%). La Commissione UE ha dichiarato che è molto probabile che l’Eurozona avrà una crescita al di sotto dello zero.

«Di fatto non abbiamo ancora nessuna evidenza in termini di dati statistici sugli effetti reali del coronavirus - dice Cribari -. Alcuni consumi, come quelli legati al turismo e ai ristoranti, non si recuperano più. Altri sono invece legati al clima di angoscia in cui stiamo vivendo. Cominceranno a ripartire non appena la paura si indebolirà».

Istituzioni al lavoro

Giovedì pomeriggio le misure annunciate dalla BCE hanno dato il colpo di grazia a una giornata borsistica già in profondo rosso. Christine Lagarde è stata duramente criticata, Italia in testa, per aver dichiarato che non è compito primario della BCE difendere lo spread e soprattutto, che non è nel potere della banca centrale difendere l’economia dal virus, varando un pacchetto giudicato insufficiente. «Il compito delle banche centrali in questo caso effettivamente è cercare di evitare una crisi finanziaria sistemica - spiega Cribari -. Forse la BCE avrebbe convinto di più varando un programma di acquisto azionario al posto dei titoli di Stato, di cui è già piena. Prassi tra l’altro già seguita dalla BNS e dalla Bank of Japan. Fatto è che il vero aiuto arriva dalla politica fiscale. I cui effetti però non si vedranno nell’immediato, ma solo nel momento in cui riprenderanno i consumi».

Oggi sono state annunciate diverse iniziative da governi e banche centrali per sostenere i propri Paesi. La BCE ha dichiarato che tassi dei tagli saranno possibili. La portata dell’iniziativa europea per rispondere alla crisi del virus è stata potenziata a 37 miliardi di euro. La Germania apre programmi di credito illimitati per aiutare le imprese tedesche. In Cina, dove il peggio dei contagi sembra essere superato, la banca centrale cinese ha immesso 11 miliardi di dollari nel suo sistema finanziario per stimolare l’economia alle prese con una difficile ripartenza.

©CdT.ch - Riproduzione riservata