Un lunedì nero per i mercati finanziari, che si è ripercosso anche sul mercato delle criptovalute, già in sofferenza da diverse settimane. Solo il bitcoin nell’ultimo mese ha perso circa il 35%. Dai massimi dello scorso novembre, quando aveva sfiorato i 62.000 franchi, è cioè crollato della metà, appena sopra quota 30.000. Ma l’ondata di vendite che prosegue da un po’ di tempo, non ha risparmiato neppure le altre criptovalute, come mostra l’indice SIX CryptoMkt 10 USD dei dieci principali token, giù del 35% da inizio anno. Nel complesso, le circa 17.000 criptovalute attualmente in circolazione valgono 1,5 trilioni di dollari. Prima del crollo attuale, erano più di duemila miliardi.

Non protegge dall’inflazione

La maggior parte degli analisti vede una stretta correlazione tra l’ondata di vendite...