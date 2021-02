Anche in un mondo in cui le Borse sono euforiche e del tutto incuranti del fatto che ci sia una crisi in corso, guardando certi grafici si potrebbe comunque avere la tentazione di mangiarsi le mani per non aver comprato prima un determinato asset. Ad esempio il bitcoin, la regina delle criptovalute, che da parecchie settimane tiene banco nelle cronache finanziarie grazie ai suoi rally a scarica adrenalinica. E anche grazie all’interesse che le rivolgono i super ricchi. Per ricapitolare le ultime puntate, Tesla acquista un miliardo e mezzo di bitcoin e le quotazioni volano. Subito dopo però il suo fondatore Elon Musk scrive che il bitcoin «potrebbe essere caro» e i prezzi crollano di un buon 20%. Il tempo di riprendersi un attimo ed ecco che guru della finanza come Rakesh Jhunjhunwala (il Warren...