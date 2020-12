Le vendite online in relazione al Black Friday sono fortemente aumentate, mentre nei negozi - complice la pandemia di coronavirus - si è notato un calo rispetto ad altri anni: è la constatazione che emerge da un giro d’orizzonte promosso dall’agenzia AWP. Non estraneo a questa tendenza è stato il comportamento dei consumatori meno giovani.

La crescita dell’e-commerce non compensa però completamente il calo generale dello shopping dovuto alla chiusura dei negozi decisa dalle autorità e al clima generale reso fosco dalla pandemia. Presso Manor, «il Black Friday 2020 è stato più debole di quello degli anni precedenti, ma era qualcosa che avevamo previsto a causa della chiusura della nostra succursale di Ginevra, della forte concorrenza e dell’atteggiamento dei consumatori, che sono diventati più cauti per motivi sanitari», rivela Hildbrand. Lo stesso vale per il concorrente Globus, dove «le vendite non hanno raggiunto quelle dell’anno precedente», secondo l’addetta stampa Franziska Gaemperle.