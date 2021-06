Blockchain sulla scena

Di Blockchain si parla spesso facendo riferimento al Bitcoin e ad altre criptovalute, che hanno contribuito a far conoscere negli ultimi anni questo tipo di tecnologia. La Blockchain può però trovare applicazioni in diversi settori. Occorre dunque inquadrare in un contesto più ampio la realtà di questa tecnologia. Ma sino a che punto e attraverso quali percorsi la Blockchain può realmente espandersi in futuro? E quanto e cosa concretamente si sta formando attorno alla Blockchain in Svizzera e in Ticino? Di tutto questo si parla stasera a Index, in onda su TeleTicino alle 20.10 e, in replica, alle 22.45. Conduce Lino Terlizzi. Ospiti Lars Schlichting e Marco Silvani. Domande dal pubblico con WhatsApp 079/500.43.50.