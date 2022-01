Le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS) tornano ad aumentare, dopo due mesi di flessione: a fine dicembre si sono attestate a 944,5 miliardi di franchi, 22,8 miliardi in più rispetto a novembre.

Dalle tabelle non si può capire se la BNS sia intervenuta sul mercato per indebolire il franco e, se lo ha fatto, in quale misura. Spesso la ragione principale degli scarti è infatti da identificare negli sviluppi dei corsi delle divise. A fine dicembre l’euro era scambiato a 1,0339 franchi, contro 1,0434 di un mese prima. Nello stesso periodo di tempo il dollaro è passato da 0,9183 franchi a 0,9127 franchi.