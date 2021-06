In un’ottica più generale, l’organismo guidato dal 2012 da Thomas Jordan sottolinea come il coronavirus e le misure per contenerlo continuino a condizionare la situazione economica internazionale, anche a distanza di oltre un anno dall’insorgenza della pandemia. La situazione è però in via di miglioramento e lo scenario di base della BNS ipotizza per l’economia mondiale che nei grandi paesi industrializzati le restrizioni saranno ulteriormente allentate entro l’estate. Su tale sfondo la BNS, pur facendo presente le incertezze e i rischi, si aspetta una forte crescita per il secondo e terzo trimestre. Tuttavia, i postumi della pandemia continueranno a penalizzare la domanda ancora per un po’: di conseguenza il grado di utilizzo delle capacità produttive globali appare destinato a normalizzarsi solo lentamente.