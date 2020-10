(Aggiornato) - La Banca nazionale svizzera (BNS) ha proseguito la sua ripresa tra luglio e settembre. Nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un utile di 15,1 miliardi di franchi, da attribuire principalmente alla plusvalenza realizzata sulle disponibilità in oro.

L’utile è in linea con le previsioni degli economisti di UBS, che si aspettavano un risultato di 15 miliardi di franchi.

Da gennaio a settembre le posizioni in valuta estera hanno generato un utile di 5,3 miliardi di franchi, nonostante perdite di cambio per 22,3 miliardi di franchi, ha indicato stamani la banca centrale in un comunicato.