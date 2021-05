Grosso guadagno nel primo trimestre del 2021 per la Banca nazionale svizzera (BNS). L’istituto ha in effetti mandato agli archivi il periodo in rassegna registrando a fine marzo un utile di 37,7 miliardi di franchi.

L’utile sulle posizioni in valuta estera si è attestato a 39,9 miliardi, precisa la BNS in un comunicato odierno, mentre quello sulle posizioni in franchi, che risulta principalmente dagli interessi negativi applicati agli averi in conto giro, è stato di 0,3 miliardi.