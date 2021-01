Il patteggiamento include una multa da 244 milioni oltre a 2,3 miliardi di dollari per le compagnie aeree e le famiglie delle vittime degli incidenti della Lion Air e dell’Ethiopian Airlines. L’intesa obbliga anche Boeing a collaborare con tutte le indagini in corso sul 737 Max, anche quelle fuori dagli Stati Uniti, e le consente di evitare di essere perseguita per tentativo di frode agli Stati Uniti se eviterà problemi legali per un periodo di tre anni.