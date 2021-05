«Cari fondatori di giovani aziende, siate coraggiosi e mettetevi in gioco per trasformare le vostre idee creative in realtà imprenditoriali». L’invito arriva direttamente dagli organizzatori della Boldbrain Startup Challange, il programma ticinese di accelerazione per start-up che ieri ha dato il via alla sua quarta edizione. Il programma è organizzato da Fondazione Agire, che peraltro quest’anno compie dieci anni, in collaborazione con l’USI Startup Centre e con il sostegno della Divisione dell’economia del DFE e di numerosi partner tra cui BancaStato. Come sottolineato da Fiorenza Trento e Barbara Pin di Fondazione Agire, si rivolge a progetti innovativi ancora nella fase iniziale (detta anche «early stage»), senza alcuna limitazioni per quanto riguarda il settore o per il cantone di provenienza;...