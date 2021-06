Nei primi tre mesi di quest’anno le transazioni immobiliari in Ticino hanno visto un vero e proprio boom. Le operazioni effettuate, stando ai dati provvisori comunicati dall’Ufficio cantonale di statistica negli scorsi giorni, sono state 1.427, quasi il 40% in più (+403) nel confronto annuale (i dati sono stati pubblicati negli scorsi giorni). Per la prima volta dal 1993 - cioè da quando è iniziata questa serie storica - il valore complessivo ha superato i 1,3 miliardi di franchi (+54,7%). In forte crescita sono stati soprattutto i fondi edificati (che comprendono tutti i fondi con edifici, dalle case monofamiliari al grande palazzo), che hanno totalizzato 581 transazioni per 609 milioni di franchi ma anche le proprietà per piani (tipicamente appartamenti), con 663 transazioni e un valore totale...