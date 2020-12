La pandemia ha provocato un’esplosione del commercio online anche in Svizzera. Nel periodo tra il primo dicembre e Natale la progressione è stata del 33% rispetto all’anno precedente, precisa in una nota odierna la società di carte di credito di proprietà di Credit Suisse e American Express. Nello stesso periodo il commercio convenzionale è invece aumentato solo dell’1% rispetto al 2019.

L’incremento più spettacolare delle vendite con carta di credito online è stato registrato nel settore degli orologi e dei gioielli (+117%), seguito da quello dei fioristi (+76%), dall’abbigliamento (+60%) e dai supermercati (+56%). Gli acquisti effettuati nei negozi sono diminuiti in particolare per i prodotti elettronici (-29%) e per l’abbigliamento (-21%), mentre sono aumentati del 27% nei supermercati.