Boom del fatturato per Pfizer, che si appresta anche a incassare molto di più di quanto previsto per il suo vaccino contro il Covid-19.

Per l’intero 2021 l’azienda si aspetta per il suo preparato BNT162b2 proventi di 26 miliardi di dollari, in netto in rialzo rispetto alla precedente stima di 15 miliardi di dollari. Le nuove previsioni sui ricavi dalla vendita del vaccino sono dovuti ai nuovi contratti firmati il mese scorso e che prevedono la consegna di 1,6 miliardi di dosi.