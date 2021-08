«Pictet Wealth Management è in una posizione eccellente per garantire il suo successo a lungo termine e sono convinto che il gruppo continuerà a crescere», ha dichiarato Collardi, citato nella nota.

Elif Aktug e François Pictet entreranno nella banca come soci all’inizio del prossimo mese. Aktug sarà la prima donna nella storia di Pictet ad assumere questa posizione. Il comunicato non fa menzione dei futuri obiettivi professionali di Collardi.

Questi era stato ammonito in gennaio dall’autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) per la sua responsabilità, quand’era Ceo di Julius Bär, nelle carenze nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Più precisamente, le rimostranze della FINMA riguardavano atti corruttivi in relazione con la compagnia statale venezuelana Petróleos de Venezuela (PDVSA) e la Federazione internazionale di calcio (FIFA) commessi tra il 2009 e il 2018.

Collardi aveva accettato l’ammonimento a gennaio e aveva espresso soddisfazione per il fatto che la FINMA avesse concluso il procedimento nei suoi confronti: «Accetto l’ammonimento. Questa decisione, e questo è l’essenziale, per me rappresenta una conclusione in questa vicenda».