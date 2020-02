Borsa a picco per il coronavirus

Mercati

La Borsa di Zurigo ha perso il 3,58% sull’onda dei timori per la crescita mondiale - A Milano calo del 5,43% - Colpiti soprattutto i settori dei viaggi, del lusso e quelli legati all’export - Mandruzzato: «Metallo giallo ricercato come bene rifugio, per contro tonfo del petrolio»