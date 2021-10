Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha sospeso le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong. E ha comunicato in una nota che la sospensione è stata fatta «in attesa di un annuncio» della società in merito a una «importante transazione». Secondo indiscrezioni rilanciate dalla piattaforma di informazioni finanziare cinesi Cailian, Hopson Development Holdings, le cui azioni sono state egualmente sospese dalle contrattazioni di borsa, starebbe pensando di rilevare il 51% della controllata dello sviluppatore immobiliare Evergrande Property Services Group per circa 40 miliardi di dollari di Hong Kong, pari a circa 5,1 miliardi di dollari americani.

Il gruppo a corto di liquidità ha dichiarato il 30 settembre che la sua unità di gestione patrimoniale ha effettuato un rimborso del 10% dei prodotti di gestione patrimoniale (WMP), che sono in gran parte di proprietà di investitori al dettaglio onshore, che erano dovuti entro la stessa data. Il trattamento riservato dallo sviluppatore agli investitori offshore è in contrasto con il modo in cui la società gestisce le sue passività onshore. I due pagamenti offshore, che secondo gli obbligazionisti non sono andati a buon fine entro la data di scadenza, arrivano quando la società, che ha quasi 20 miliardi di dollari di debito offshore, deve far fronte a scadenze a breve sui pagamenti delle cedole in dollari per totali 162,38 milioni di dollari.