Borsa svizzera da record: l’indice dei valori guida SMI ha superato per la prima volta nella storia i 12’000 punti. Nell’ultima ora di contrattazioni (il mercato chiude alle 17.30) l’SMI ha toccato un massimo di giornata a 12’009,69 punti.

La borsa svizzera aveva raggiunto i suoi massimi - che superavano il precedente primato del 21 febbraio 2020 - solo alcune settimane or sono, in netto ritardo rispetto agli indici di altre piazze finanziarie. Ma da allora sembra non volere più arrestare la sua scalata.