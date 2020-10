(Aggiornato alle 17.50) Giornata fortemente negativa per la borsa svizzera, che sulla scia degli altri mercati continentali ha vissuto la seduta peggiore da oltre quattro mesi. L’indice dei valori guida SMI ha terminato a 9618,65 punti, in flessione del 2,72 % rispetto a ieri. Il listino globale SPI ha perso il 2,71% a 12’002,57 punti.

Testimonia il nervosismo dei mercati pure l’indice di volatilità VSMI, spesso descritto come il «barometro della paura»: l’indicatore è schizzato verso l’alto del 17%. C’è n’è stato quindi abbastanza per deprimere l’SMI in modi che non si vedevano da tempo: per ritrovare un arretramento più marcato occorre risalire all’11 giugno, quando il mercato lasciò sul terreno il 3,14%.