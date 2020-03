Si teme per quanto può succedere all’economia reale. A lanciare l’allarme è l’agenzia di rating Moody’s, avvertendo che «più lungo sarà l’impatto sull’attività economica, più sarà dominante uno shock di domanda che porterebbe a dinamiche recessive». Moody’s ha tagliato la stima di crescita globale per il 2020 al 2,1% da 2,4% di febbraio, e nello scenario peggiore si arriva a 1,4%.

In Europa la seduta è stata molto sofferta, anche sull’onda del bilancio particolarmente negativo di Wall Street nella seduta precedente, quella di giovedì, quando il Dow Jones era affondato del 3,58% sui timori per il coronavirus. Così, Zurigo ieri ha perso il 4,01%, Milano il 3,5%, Francoforte il 3,37% e Londra il 3,62%. A New York il Dow Jones ieri a metà seduta era in rosso del 2,11%.