Guardare come sono cambiate nel corso del tempo le taglie delle principali Borse mondiali può essere utile per comprendere l’evoluzione degli assetti della finanza. Se a questo si aggiunge poi l’analisi dei diversi pesi dei settori economici nei listini delle differenti epoche, il quadro può essere ancor più interessante. Entrambi questi esercizi sono presenti nell’edizione 2021 del Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, uscita nei giorni scorsi. Con l’ausilio degli studi di Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton («Triumph of Optimists») e dei dati FTSE Russell All-World Index, gli esperti di Credit Suisse hanno fotografato un’ampia parte dell’evoluzione dei mercati finanziari.

La via del Regno Unito

Il confronto che viene proposto è tra la situazione di inizio 1900 e quella di inizio...