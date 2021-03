BPS Suisse festeggia i 25 anni con risultati ancora da record

BPS Suisse ha concluso in gran forma ai suoi primi 25 anni di vita, con risultati record per il quinto anno consecutivo. «Malgrado l’anno particolare che ha avuto un forte impatto sia sul modus operandi della banca, sia sui mercati, la crescita è stata davvero incoraggiante. Inoltre i progetti in corso hanno potuto proseguire in linea con le tempistiche previste e con il pieno controllo dei rischi operativi», ha commentato con soddisfazione il presidente della direzione generale Mauro De Stefani.

Le principali voci dei conti della banca erano in crescita. I ricavi netti da operazioni bancarie ordinarie per la prima volta hanno superato la soglia dei 100 milioni, arrivando a 102,1 milioni di franchi (+4%). L’utile netto invece ha raggiunto un livello record fissandosi a 20,2 milioni (+20%),...