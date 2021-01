In un comunicato il presidente della direzione Antoine de Saint-Affrique si dice comunque soddisfatto e parla di «risultati robusti in un contesto tuttora difficile». Il dirigente di nazionalità francese - che ha trascorsi di ufficiale riservista di marina - si dice peraltro anche fiducioso di riuscire a raggiungere gli obiettivi di medio termine. Per il triennio sino all’esercizio 2022/23 l’azienda punta ad aumentare il volume delle vendite in media del 5-7% all’anno, mentre l’Ebit è atteso crescere a ritmo ancora più elevato.