Il surplus commerciale della Cina verso gli USA è stato a giugno di 29,41 miliardi di dollari, in aumento sui 27,89 miliardi di maggio: nei primi 6 mesi del 2020, l’avanzo è calato a 168,02 miliardi dai 176,69 miliardi del periodo gennaio-giugno 2019. Li Kuiwen, portavoce delle Dogane cinesi, ha detto in conferenza stampa che l’export verso gli USA è sceso dell’8,1% annuo, mentre l’import dagli Usa è calato dell’1,5%. Le parti, ha assicurato Li, lavoreranno «alla creazione delle condizioni migliori per l’attuazione della ‘fase 1’ dell’accordo sul commercio» firmato il 15 gennaio.