La pandemia di coronavirus ha lasciato il segno sull’economia: per quest’anno, stando al KOF - il centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo - il Pil svizzero scenderà del 5,5%. Atteso invece un balzo del 5,4% per l’anno prossimo.

Ma le pesanti ripercussioni della pandemia, specie per quanto attiene alle entrate fiscali, ha costretto gli specialisti a rivedere i propri calcoli. I mancati introiti da tasse uniti all’incremento delle uscite pubbliche per far fronte alla situazione provocheranno un ammanco di 25 miliardi di franchi per le collettività pubbliche.