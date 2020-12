Quale sarà la politica della Banca nazionale svizzera e l’evoluzione futura del franco dopo le accuse americane di manipolazione dei cambi alla Svizzera? Secondo quanto indicato dalla BNS giovedì, la sua politica dovrebbe continuare praticamente invariata. Inoltre, l’ambasciatore statunitense in Svizzera, Edward McMullen, ha relativizzato la qualifica di «manipolatrice di valuta» con cui il Tesoro americano ha definito la Confederazione. Le relazioni bilaterali tra i due Paesi non sono cambiate, assicura McMullen in un’intervista apparsa ieri su «Le Temps».

Si tratta di «una decisione puramente meccanica», ha precisato. «Ci sono tre criteri che definiscono se un Paese manipola o meno la sua moneta. Questo si basa sui fatti. La Svizzera aveva già soddisfatto due criteri e ora ne soddisfa tre»,...