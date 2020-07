Anche nel 2019 i turisti elvetici all’estero hanno speso di più di quanto abbiano fatto gli ospiti stranieri in Svizzera, ma il saldo si è fatto meno negativo, grazie al sensibile aumento della domanda proveniente dagli altri paesi, salita a un livello record: è questa in estrema sintesi l’indicazione che emerge dagli ultimi dati relativi alla cosiddetta «bilancia turistica» pubblicati oggi dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Nell’anno in questione gli abitanti della Confederazione hanno impiegato in viaggi oltre confine 18,6 miliardi di franchi: il dato è praticamente invariato (+0,1%) rispetto all’anno precedente, nonostante il fatto che l’evoluzione favorevole dei tassi di cambio avrebbe potuto far pensare a un ulteriore aumento, osservano gli specialisti dell’UST.