Tuttavia, ci vorranno ancora dei mesi prima che le catene di approvvigionamento tornino a funzionare di nuovo senza problemi, ha puntualizzato Voser in un’intervista al Blick in edicola oggi. «Il portafoglio delle commesse di ABB non è mai stato così pieno, ma i clienti devono aspettare più a lungo per i nostri prodotti», ha aggiunto. Secondo Voser, non sono solo i semiconduttori a scarseggiare - e il fenomeno dovrebbe continuare anche nel 2022 - ma anche altri vari materiali.