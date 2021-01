Nei giorni scorsi, il Consiglio federale ha allentato le condizioni per percepire gli aiuti destinati ai casi di rigore, esentando le aziende appartenenti ai settori “chiusi” dall’obbligo di dimostrare la diminuzione della cifra d’affari per ricevere le sovvenzioni. Questo, se da un canto per gli imprenditori è un fatto positivo, ha altresì creato molte incertezze su chi veramente può beneficiare degli aiuti e quale sia la procedura per accedevi. Anche perché si aspetta il voto, in agenda lunedì prossimo, da parte del Gran Consiglio ticinese, che dovrà definire i dettagli del piano. Tutto questo sta mettendo sotto pressione i fiduciari, che devono fornire la certificazione per le aziende. Ne abbiamo parlato con Cristina Maderni, presidente della Federazione delle Associazioni di fiduciarie...