Casse pensioni: 2020 positivo ma rischi dalla congiuntura

Il 2020 è stato un anno difficile per l’economia elvetica, ma è stato positivo per le casse pensioni. Infatti il rendimento dei capitali investiti siè aggirato attorno al 4% (al 3,84% secondo UBS e al 4,09% secondo Credit Suisse, che chiaramente per i loro calcoli si basano su campioni leggermente diversi).

Anche il mese di dicembre è stato positivo, con un+1,39% secondo UBS e +1,41% secondo il Credit Suisse. Come considerare questi dati? Lo abbiamo chiesto a due esperti.

«Alla fine del 2020 e alla vigilia del primo anniversario dallo scoppio della pandemia - sottolinea Fabrizio Ammirati, responsabile della clientela istituzionale della Banca del Ceresio di Lugano - le casse pensioni svizzere si trovano in uno stato di salute molto migliore rispetto a quanto si poteva temere quando è scoppiata...