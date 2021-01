Nuovo appuntamento informativo a Palazzo delle Orsoline a Bellinzona dove il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) ha organizzato una conferenza stampa per aggiornamenti sulla misura dei casi di rigore e per informare sulla relativa procedura di richiesta per le imprese.

Relatori dell’incontro sono il consigliere di Stato e direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia Christian Vitta, il direttore della Divisione dell’economia Stefano Rizzi e il capo dell’Ufficio dell’amministrazione e del controlling della Divisione dell’economia Emanuele De Cunto.

LA CONFERENZA STAMPA

«Il 2020 ha potato con sé sfide difficili per tutti e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti», ha esordito il consigliere di Stato Christian Vitta riferendosi alle conseguenze della pandemia sul mondo del lavoro, «che non hanno purtroppo ancora finito di manifestarsi». Sin dall’inizio della crisi le autorità sono intervenute per sostenere le attività e attenuare l’impatto della pandemia sulla società. Diverse le misure prese a livello federale e, in quest’ambito, in Ticino, fino a fine ottobre sono stati erogati oltre 600 milioni di franchi per il lavoro ridotto, 143 milioni di franchi per le indennità per perdita di guadagno Corona nei mesi legati alla pandemia (da marzo a dicembre 2020) e 1,3 miliardi, solo in Ticino, per i crediti COVID tra marzo e luglio 2020.

«In merito ai casi di rigore, ha ricordato Vitta, parte degli aiuti sono stati demandati dalla Confederazione ai Cantoni».

«Si tratta di una misura importante a supporto di quella parte della nostra economia più in difficoltà e aiuterà a salvaguardare posti di lavoro. Salutiamo anche favorevolmente la decisione di prolungare gli aiuti per il lavoro ridotto», ha aggiunto Vitta.

«La nostra richiesta a Berna, ora, è che anche le aziende create dopo marzo 2020 possano beneficiare degli aiuti per i casi di rigore», ha spiegato Vitta. «Siamo in attesa di una risposta», ha aggiunto.

«L’aumento della dotazione finanziaria dà sollievo e ci permette di guardare con maggiore fiducia al futuro», ha spiegato il consigliere di Stato riferendosi agli aiuti elargiti mercoledì dalla Confederazione.

Come inoltrare la richiesta

«Tutto è stato elaborato in tempi molto stretti», ha detto Vitta ringraziando l’Amministrazione per il lavoro svolto finora. «Le aziende che rispettano i criteri d’accesso per essere ritenute casi di rigore potranno raccogliere la documentazione. Tutte le spiegazioni saranno da lunedì, sul sito internet www.ti.ch/casidirigore. La procedura formale di richiesta online sarà possibile a partire da giovedì 4 febbario, mentre dalla seconda metà di febbraio è previsto l’arrivo dei primi aiuti», ha spiegato Vitta lanciando un appello: «Tanto più saranno precise le informazioni fornite dalle imprese, tanto più veloce potrà essere l’erogazione degli aiuti. Se si devono chiedere complementi di informazioni e raccogliere dati mancanti, si prolungano di conseguenza i tempi».

«Questo strumento non è pensato, come i prestiti COVID, per fornire aiuti a 360 gradi a tutte le attività, ma è destinato a quelli che vivono difficoltà particolari e a quelle realtà che stanno soffrendo le conseguenze della pandemia. Sono aiuti importanti, ma non possono sostituire quella che è l’attività a pieno regime degli imprenditori. Il nostro augurio è quindi che presto si possa tornare a una situazione di normalità», ha detto il consigliere di Stato.

Aiuti per i costi del personale e per i costi fissi

Dal canto suo Stefano Rizzi ha precisato gli strumenti a disposizione delle imprese: l’indennità per il lavoro ridotto e le indennità per perdita di guadagno per quanto riguarda i costi del personale e gli aiuti per i casi di rigore per quello che concerne i costi fissi dell’azienda, come affititi, leading, oneri finanziari, ecc..

Rizzi ha ricordato che l’aiuto si baserà sulla media della cifra d’affari degli anni 2018 e 2019. «Abbiamo due tipi di casi di rigore: ordinari e agevolati», ha spiegato.

«Quelli agevolati riguardano le imprese che sono oggetto di un ordine di chiusura da parte della Confederazione o dei Cantoni per almeno 40 giorni tra il 1. novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Gli altri sono quelli ordinari che hanno subito un calo della cifra d’affari del 40% in 12 mesi consecutivi del periodo dal 1. gennaio 2020 al 30 giugno 2021».

In merito ai casi di rigore ordinari: «Possono essere sostenute le imprese attive nei settori relativi a eventi, intrattenimento, manifestazioni, viaggi, trasporti terrestri non regolari, servizi di alloggio, limitatamente al turismo degli affari e alle strutture senza servizi di ristorazione e all’organizzazione di convegni e fiere. Rientra in questa categoria anche chi è attivo come fornitore legato a questi settori». L’aiuto intende coprire un periodo più lungo possibile: «Si mira a coprire 4 mesi di costi fissi», ha spiegato Rizzi. In aggiunta a questo aiuto possono continuare a far capo anche alle indennità di lavoro ridotto e indennità per perdita di guadagno Corona.

La percentuale di aiuti è applicata sulla cifra d’affari annua.

«La procedura agevolata, ha poi detto Emanuele De Cunto, consiste in un’autovalutazione da parte dell’azienda, che la inoltrerà poi al Cantone che dovrà poi certificherà che i requisiti siano rispettati per evitare abusi».

Tutte le informazioni sulla documentazione saranno online a partire da lunedì sul sito ti.ch/casidirigore.

«In merito a quelle attività oggetto di chiusura per più di 40 giorni, ha precisato Vitta, take away e ordinazioni in online per negozi e ristoranti, se non rientrano nell’attività ordinaria dell’imprenditore, non hanno influenza sulla possibilità di ottenere gli aiuti. Questo perché si tratta di quel minimo di attività che qualcuno ha cercato di mantenere per far fronte alla situazione».

©CdT.ch - Riproduzione riservata