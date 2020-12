Chiude la storica catena Debenhams, toccati 12.000 impieghi

Nuovo collasso nel settore britannico del commercio al dettaglio, investito dagli effetti dell’emergenza della COVID-19 e del lockdown in aggiunta a un’ondata di crisi strutturali in corso da anni sullo sfondo di gravi situazioni debitorie, costi di esercizio elevati e concorrenza crescente delle vendite on line. L’ultimo capitolo riguarda Debenhams, storica catena di grandi magazzini di abbigliamento, accessori e casalinghi figlia di un brand nato a Londra nel 1778, che ha annunciato oggi la sospensione delle sue attività dopo il ritiro di JD Sports, azienda di articoli sportivi, da una possibile operazione di salvataggio e acquisizione in extremis.

L’annuncio mette in dubbio il futuro di 124 esercizi commerciali e dei 12.000 lavoratori superstiti di Debenhams, che mesi fa aveva già ridotto il proprio organico di circa un terzo. Questo tracollo ha a che fare anche con quello del colosso commerciale Arcadia, holding fondata dal controverso miliardario sir Philip Green, ex «re del retail» d’Oltremanica, entrato formalmente in amministrazione controllata ieri sera: Debenhams infatti era fornitore di alcuni dei marchi posseduti da Arcadia (titolare fra l’altro di centinaia di negozi della popolare catena di abbigliamento low cost Topshop).

Il destino del gruppo di Green - e dei suoi 13.000 dipendenti circa - è intanto passato nelle mani della società di consulenza e revisione Deloitte. Al momento non sono stati annunciati esuberi o chiusure, ma una pesante ristrutturazione appare inevitabile in prospettiva in vista di una ricerca successiva di compratori sul mercato e del probabile tentativo di cessione a pezzi delle attività.

