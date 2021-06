La pandemia ha portato con sé una forte crisi e gli economisti ne misurano la gravità in base a quanto ci metteremo per tornare ai livelli di PIL del 2019. Secondo lei non si stanno ponendo la domanda giusta. Perché?

«Prima della pandemia eravamo su un treno lanciato in una folle corsa verso la prosperità, ma anche verso l’autodistruzione. I disastri naturali mettono a rischio in primis l’uomo. Inoltre il sistema economico attuale è una bomba a orologeria a livello sociale. Ora il treno si è fermato: se vogliamo tornare al mondo di prima, è sufficiente rimetterlo in moto. Ma ne vale la pena? Se no, possiamo costruirne uno nuovo che ci porti invece a un mondo con tre zeri: zero emissioni di CO₂, zero concentrazione di ricchezza, zero disoccupazione. A questo dobbiamo guardare».

È fiducioso che...