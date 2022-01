I fattori di incertezza sono diversi, a partire dall’impatto che la variante Omicron del Covid 19 - affacciatasi ufficialmente in Cina - potrebbe avere sul fronte della produzione e dei consumi, scuotendo l’export che si conferma, nonostante gli sforzi sul consolidamento della strategia della «doppia circolazione», come l’unico motore a sostegno dell’economia.

Secondo i dati diffusi dalle Dogane, l’export cinese verso gli Usa è aumentato del 27,5%, a 576,11 miliardi di dollari, mentre l’import del 32,7%, a 179,53 miliardi, generando un surplus commerciale di 396,58 miliardi, in rialzo per il secondo anno consecutivo dopo il calo accusato tra il 2018 e il 2019 in scia alle tensioni commerciali e alla guerra dei dazi tra i due Paesi avviate durante l’amministrazione di Donald Trump.

Nel solo mese di dicembre, il surplus della Cina verso gli Stati Uniti si è attestato a 39,23 miliardi, portando il totale per l’intero 2021 a quota 396,58, in aumento del 25% sul 2020.

La «fase 1», in vigore da febbraio 2020, prevedeva che Pechino avrebbe dovuto aumentare gli acquisti di beni americani di 200 miliardi di dollari negli anni 2020 e 2021, rispetto ai valori del 2017, al fine di tentare di riequilibrare il cronico deficit commerciale: tuttavia, la Cina avrebbe raggiunto solo al 60% del target pattuito, in base ai dati di novembre compilati dal think tank Peterson Institute for International Economics.