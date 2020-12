La Cina come opportunità per le piccole e medie imprese ticinesi. Se ne è parlato negli scorsi giorni in un webinar organizzato dalla Camera di Commercio Svizzera Cina (SCCC), Capitolo Ticino. Dopo il saluto di Alberto Lotti, presidente onorario SCCC Ticino, Marco Borradori, sindaco della Città di Lugano, ha ricordato gli ottimi rapporti fra Lugano e Cina, in particolare grazie al gemellaggio con la Città di Hangzhou, che ha otto milioni di abitanti.

Oltre mille aziende svizzere

«Oltre mille aziende svizzere - ha sottolineato Borradori - sono presenti in Cina e prima della pandemia circa 1,5 milioni di cinesi visitavano il nostro Paese ogni anno. Inoltre abbiamo un accordo di libero scambio che offre molti vantaggi competitivi, il che è interessante, visto che i cinesi oggi sono i maggiori consumatori...