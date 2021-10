Per la seconda fase 2021-2030 dell’iniziativa Energia e clima esemplari promossa dalla Confederazione, altri cinque attori si sono impegnati a ridurre le emissioni, puntando sull’efficienza energetica e le energie rinnovabili: si tratta di PostFinance, AutoPostale, la SSR, Flughafen Zürich e la RUAG MRO Holding.

Il «la» alla seconda fase è stato dato oggi sulla piazza d’armi di Thun dalle consigliere federali Simonetta Sommaruga (DATEC) e Viola Amherd (DDPS), si legge in una nota governativa odierna. L’amministrazione federale civile, assieme agli altri 13 attori dell’iniziativa, incrementeranno ulteriormente entro il 2030 l’efficienza energetica e l’impiego delle energie rinnovabili.

L’iniziativa contribuisce alla Strategia energetica 2050 e al raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. Un nuovo campo d’azione per la seconda fase sono i flussi finanziari rispettosi del clima, dato che le decisioni d’investimento di oggi contribuiscono a determinare quanti gas serra saranno emessi in futuro.