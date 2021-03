Il mercato delle esportazioni ha subito contrazioni nel corso del 2020 in tutte le categorie di prodotti, con un volume in perdita dell’11,5% e fermo a 126 000 tonnellate. Il relativo calo del fatturato realizzato è stato pari al 13,9%. Con una quota del 70%, le esportazioni continuano a costituire il principale canale di vendita dell’industria cioccolatiera svizzera.

Sul mercato nazionale, il 2020 ha visto un miglioramento rispetto all’esercizio precedente solo sul fronte dei semilavorati, come ad esempio la massa di cioccolato, acquistata da pasticcerie e confetterie. Tutte le altre categorie di prodotti hanno riportato pesanti flessioni: il volume di cioccolato svizzero venduto in suolo elvetico ha registrato un calo del 6,9% e del 15,1% per quanto riguarda il relativo fatturato realizzato. Il consumo svizzero pro capite si è attestato al di sotto dei 10 kg (9,9 kg) per la prima volta dal 1982 - una situazione che ha gravato sul cioccolato prodotto in Svizzera, in quanto il volume del cioccolato estero d’importazione nel 2020 è invece contestualmente aumentato (+1,8%). La quota delle importazioni è così salita dal 41 al 43%.