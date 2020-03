Circa 70 mila indipendenti hanno chiesto aiuto finanziario

Le persone che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa per misure di quarantena, hanno diritto al massimo a 10 indennità giornaliere. I genitori, che hanno dovuto interrompere la loro attività lavorativa, perché la custodia dei figli da parte di terzi è venuta a cadere, hanno diritto ad un’indennità giornaliera unica anche se entrambi i genitori hanno dovuto interrompere l’attività lavorativa. Ogni genitore deve annunciarsi per la riscossione della prestazione. Se si tratta di indipendenti, la prestazione è limitata a 30 indennità giornaliere.

Le somme verranno versate da metà o fine aprile (mensilmente e a posteriori). Il lavoro burocraticamente più impegnativo per le casse riguarda la registrazione della prima richiesta di aiuto e i controlli successivi per stabilire se la persona in questione ha diritto o meno a una risarcimento. Per la casse di compensazione è possibile anche che vi siano soggetti che, seppur annunciatisi, non abbiano diritto a un sostegno finanziario.