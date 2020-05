Come noto, la chiusura delle attività economiche che ha accompagnato la pandemia di coronavirus ha creato molte difficoltà alle aziende ticinesi. L’Associazione bancaria ticinese ha pubblicato i dati relativi ai crediti COVID-19 finora concessi dalle banche nel cantone, e si tratta di un importo ragguardevole. In totale sono stati concessi 9.774 crediti per un totale di esattamente 1,2 miliardi di franchi. Secondo l’ABT, dopo la forte crescita registrata nelle prime settimane di lockdown, la richiesta ora si è stabilizzata.

Ticino in prima fila

Il nostro cantone, visto che ha vissuto una chiusura delle attività economiche più severa rispetto al resto della Svizzera, registra anche maggiori richieste rispetto al resto del Paese. Infatti i dati a livello nazionale, resi noti ieri dalla SECO, sono...