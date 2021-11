Coca-Cola si beve BodyArmor e lancia la sfida a Gatorade. Il colosso delle bollicine acquista il controllo totale del marchio di bevande sportive per 5,6 miliardi di dollari, in quella che è la maggiore acquisizione della sua storia, e scommette sul brand appoggiato da Kobe Bryant. La leggenda dell’NBA è stato infatti uno dei primi sostenitori di BodyArmor, nel quale aveva investito 6 milioni di dollari prima della sua morte facendolo subito diventare uno dei marchi preferiti dagli atleti. Proprio gli eredi di Bryant, secondo indiscrezioni, riceveranno 400 milioni di dollari dalla transazione.

Anche se Gatorade è leader incontrastato delle bevande sportive, le vendite di BodyArmor sono in aumento. Quest’anno Coca-Cola stima raggiungeranno quota 1,4 miliardi rispetto ai 250 milioni del 2018. Gatorade, che fa capo rivale PepsiCo, controlla il 64% del mercato da 8,4 miliardi di dollari delle bevande sportive negli Stati Uniti con BodyArmor lontana al secondo posto con il 18%. Powerade di Coca-Cola ha solo il 13% e non è riuscita finora a intaccare il dominio di Gatorade.

BodyArmor è stata fondata nel 2011 da Michael Repole e Lance Collins e il suo portafoglio di bevande sportive si presenta come un’alternativa più salutare rispetto ai prodotti in circolazione, in quanto le sue bevande non contengono dolcificanti artificiali. BodyArmor sarà gestita separatamente da Coca-Cola North America e la sua attuale squadra di comando, incluso Repole, resterà alla guida del marchio.