Too Good To Go

Più di 1.2 milioni di svizzeri registrati, oltre 4 mila commerci partner, 140 dei quali in Ticino: sta prendendo piede l’app che tende la mano alla lotta contro lo spreco alimentare (ulteriormente accentuato con il lockdown) - Dal 2019 nel nostro cantone sono stati salvati 55 mila pasti