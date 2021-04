L’Iniziativa delle Alpi - in un comunicato - ha indicato che solo un intervento deciso può far trasferire le merci dalla strada alla ferrovia. Il settore dell’autotrasporto - precisa - resta in debito con la collettività per 1,5 miliardi di franchi di costi ambientali. Per avere la verità dei costi nel traffico pesante, la futura tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPC) deve rispettare il principio di causalità ed essere fortemente aumentata. Vuole anche impegnarsi per rafforzare i circuiti economici regionali in modo da evitare il più possibile i trasporti insensati.